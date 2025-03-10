Стало известно, как провайдеры смогут блокировать Telegram в регионах России

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики и основатель LiveInternet Герман Клименко в беседе с сайтом aif.ru рассказал , как отдельные регионы России смогут блокировать мессенджер Telegram.

Локальная блокировка Telegram возможна и легко реализуема в отдельных регионах России, считает Клименко. Об этом можно судить не только по опыту Чечни и Дагестана, где мессенджер попал под жесткое ограничение.

Как объяснил эксперт, у провайдеров в регионах установлены технические средства противодействия угрозам (ТСПУ): это позволит отправить под блок любое приложение.

«С момента, когда Роскомнадзор не мог победить Telegram, прошло много времени, сделаны выводы. Сейчас повторение той истории невозможно. Поэтому никаких проблем Роскомнадзор в этой части (блокировки – ред.) не испытывает», – сказал Клименко.

Напомним, что глава Минцифры по Республике Дагестан Юрий Гамзатов объявил о блокировки Telegram в регионе. Он объяснил, что это связано с использованием мессенджера со стороны недругов России. Примером тому Гамзатом считает массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года.

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