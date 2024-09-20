Экс-советник президента РФ Клименко назвал причины безопасности пользования техники после взрывов пейджеров в Ливане

После того как пейджеры и прочие средства связи, принадлежавшие участникам движения «Хезболла» в Ливане, массово сдетонировали, пользователи Сети всерьез обеспокоились о безопасности собственных устройств. По словам главы Совета фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, бояться того, что с устройствами россиян может случиться то же, что и с пейджерами членов «Хезболлы», все же не следует. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что к опасностям, которые исходят от современных технологий, необходимо относиться со здравым смыслом: так, все легальные устройства оснащены специальными средствами контроля за аккумуляторами, а вероятность теоретически возможных возгораний и взрывов ничтожно мала.

По мнению эксперта, пейджеры и прочие гаджеты, используемые участниками «Хезболлы», возможно, были эксклюзивно изготовлены в частном порядке и не проходили соответствующей сертификации и контроля качества. В свою очередь легальные устройства оснащены всеми необходимыми средствами безопасности. При этом не стоит так всерьез воспринимать данную проблему, поскольку существуют иные факторы риска: так, автомобили уносят по 20 тыс. жизней ежегодно, в разы больше людей страдают от действий телефонных мошенников, автокатастроф и другого.

Он добавил, что новые страхи вокруг гаджетов могут привести и к новым мерам предосторожности. Так, например, вскоре в аэропортах могут появиться спецустройства, проверяющие смартфоны на вмешательство в аккумулятор. В конечном итоге массовость произошедшего в Ливане может внушать опасения, тем не менее следует трезво оценивать все обстоятельства и относиться к этому как к системе не следует.

Ранее аналитик Эльдар Муртазин назвал последствия инцидента с пейджерами в Ливане.