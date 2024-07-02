Экс-спикер ВВС Украины Игнат признал потери ВСУ по итогам удара по аэродрому в Миргороде

Российская армия нанесла удар по военному аэродрому, который расположен в Полтавской области. При этом ВСУ понесли потери в технике. Такое признание сделал Юрий Игнат, бывший советник украинского командования военно-воздушными силами.

Запись по этому поводу Игнат сделал в одной из социальных сетей. По его утверждению, война всегда приводит к потерям. Не обошлось без них и на этот раз.

«К сожалению, не без потерь техники. Это я применительно к вражескому удару по аэродрому Миргород», - указал он.

Игнат обошелся без какой-либо конкретики, только признал сами факты удара по военному объекту и потерь на нем.

Ранее появлялись сведения, что при ударе по миргородскому военному аэродрому было полностью уничтожено четыре украинских самолета, еще два получили повреждения. Российские военные якобы дождались, пока на объекте соберут побольше авиации, а затем ударили по нему «Искандерами».