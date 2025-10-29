Экс-спутница депутата Свердловского ЗС Блохина обвинила его в преследованиях и угрозах

Новая волна скандала накрыла свердловский политический истеблишмент. Бывшая возлюбленная депутата Законодательного собрания Свердловской области Станислава Блохина публично обвинила его в систематических преследованиях и актах агрессии. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Ural Mash.

По словам девушки, работающей моделью, после прекращения отношений народный избранник начал ее преследовать. В своем обращении она заявила о ряде противоправных действий: от слежки до прямого физического вмешательства. В частности, она сообщила, что Блохин с силой затаскивал ее в такси, а в ходе конфликтов выламывал двери.

Материальным доказательством агрессии, по версии пострадавшей, стали два разбитых мобильных телефона. Видео с сильно поврежденными гаджетами появилось в Сети. На данный момент официальных комментариев от самого Станислава Блохина или его представителей не поступало.

Ранее сообщалось, что депутату Мельниковой стало плохо во время представления бюджета Петербурга.