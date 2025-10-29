Депутату Мельниковой стало плохо во время представления бюджета Петербурга
На заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга, где губернатор Александр Беглов представлял бюджетный проект на 2026 год, депутату Анастасии Мельниковой стало плохо. Для оказания медицинской помощи в зал вызвали бригаду скорой, сообщила «Фонтанка».
Парламентарий покинула зал заседаний в сопровождении медиков. Инцидент произошел во время важных бюджетных слушаний, освещаемых журналистами.
Анастасия Мельникова является заслуженной артисткой России и действующим депутатом закса нескольких созывов от фракции «Единая Россия».
