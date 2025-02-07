Экс-замглавы «Рособоронэкспорта» нашли с тяжелыми травмами головы

В московскую больницу доставлен 70-летний Сергей Корнев, бывший заместитель гендиректора «Рособоронэкспорта», с множественными травмами головы, происхождение которых остается загадкой. Об этом пишет телеграм-канал 112.

В 67-ю городскую клиническую больницу Москвы госпитализирован 70-летний Сергей Корнев, ранее занимавший пост заместителя генерального директора «Рособоронэкспорта». Медики диагностировали у пациента серьезные травмы: гематому в височной области, внутреннее кровоизлияние, перелом затылочной кости, а также гематому левой лобной доли головного мозга.

Обстоятельства получения травм остаются невыясненными — сам пострадавший не смог объяснить их происхождение. Сотрудники правоохранительных органов пока не получили разрешения врачей на допрос Корнева. Попытки полиции установить контакт с жильцами квартиры, откуда был доставлен бывший топ-менеджер, также не увенчались успехом — на звонки и стук никто не ответил.

Стоит отметить, что Сергей Корнев уже попадал в поле зрения СМИ в 2017 году после инцидента в Париже. Тогда он проявил незаурядную решительность: после того как злоумышленники на мопеде похитили его портфель с документами через открытое окно автомобиля, Корнев вместе с телохранителем выследил преступников. В ходе последовавшего противостояния грабители были настолько шокированы отпором, что сами обратились в полицию. В результате похищенный портфель был возвращен владельцу.

Ранее сообщалось о том, что известный бард из Екатеринбурга Стройкин выпал из окна во время обыска.