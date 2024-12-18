Экс-замминистра труда Омской области Добрых задержали за превышение полномочий

В Омской области задержали Сергея Добрых, бывшего заместителя министра труда и социального развития, по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

Следственные органы предполагают, что директор дома-интерната в Омске совместно с чиновниками регионального министерства труда использовали бюджетные средства для приобретения автомобиля Haval Н9 стоимостью 3,3 млн руб. Затем этот автомобиль был передан в другое государственное учреждение, однако фактически новый китайский автомобиль оказался в распоряжении Сергея Добрых.

В связи с этим фактом возбуждено уголовное дело по статье о «злоупотреблении должностными полномочиями группой лиц».

Ранее сообщалось, что министра здравоохранения Владимирской области Валерия Янина арестовали по обвинению в превышении должностных полномочий и присвоении бюджетных средств.