Экс-зампред Закс Кировской области избил женщину

В Кировской области бывший заместитель председателя Заксобрания (Закс) Владислав Гукасов жестоко избил женщину в присутствии ее ребенка. Об этом инциденте сообщил телеграм-канал SHOT.

Согласно данным издания, причиной агрессии политика стало то, что он решил, будто автомобилистка, с которой у него возникла ссора, создала помеху на дороге. Гукасов покинул свой автомобиль и сначала стал наносить удары по машине потерпевшей, а затем, когда она вышла из салона, атаковал ее.

У пострадавшей зафиксированы травмы головы, включая закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Ранее сообщалось, что в Королеве осудили мужчину, избившего знакомого бутылкой до смерти.