Эксгибиционист напугал ребенка в подъезде дома в подмосковной Ивантеевке

Мужчина решил оголиться в подъезде одного из жилых домов, когда там находился несовершеннолетний. По данным журналистов, эксгибиционист, которому около сорока лет, взял ребенка за руку и продемонстрировал свои гениталии.

Других подробностей происшествия не приводится. Следователи города Пушкино просят местных жителей сообщать обо всех подобных случаях по телефону 8-496-79-59.

Ранее сообщалось, что житель городского округа Пушкинский убил свою четырехлетнюю дочь.