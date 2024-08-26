«Ошибка сети»: криптовалютный кошелек Telegram перестал работать у некоторых пользователей

При попытке запуска сервис долго обновляет данные и выдает уведомления о технических проблемах. Периодически также возникают ошибки при подключении к сети. Об этом сообщило РИА Новости.

Пользователи мессенджера столкнулись с проблемами в работе внутреннего криптовалютного кошелька. Несмотря на это, в Telegram заверили, что средства находятся в безопасности, а сервис заработает в ближайшее время.

Однако, некоторые функции все же остаются доступными для пользователей. Так, к примеру, можно спокойно переключаться между вкладками, смотреть историю транзакций и свои бонусы.

Ранее аналитик Ульянов рекомендовал соблюдать осторожность при использовании «ускорителей» YouTube. Многие из них могут оказаться вредоносными.