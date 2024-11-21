Эксперт Бастрыкин предупредил Россиян о схеме обмана с доставкой подарков

В погоне за чужими и легкими деньгами мошенники всех мастей не дремлют, генерируя месяц за месяцем новые идеи, приспосабливаясь к тем или иным условиям, напомнил в беседе с агентством «Прайм» глава отдела информационной безопасности PGR Agency Юрий Бастрыкин.

Учитывая современные реалии, когда доставка подарков при помощи интернет-сервисов стала обыденностью, аферисты пытаются поймать на этом доверчивых граждан. А в преддверие новогодних торжеств мошенники и вовсе активизировались.

Наиболее распространенная в наши дни схема, как поведал собеседник журналистов, выглядит следующим образом: потенциальной жертве якобы присылают через сервис доставки какой-нибудь сравнительно небольшой подарок, например букет цветов. Для его получения надо всего лишь назвать смс-код для подтверждения получения презента. А вот этого-то как раз делать и не стоит.

«На самом деле это код либо из банковского приложения, либо из госуслуг или подобной организации. С помощью него мошенники получают доступ к личному кабинету пользователя, чтобы списать деньги, взять на его имя кредит или совершить прочие махинации», — объясняет Бастрыкин.

Эксперт дал совет россиянам ничего не подтверждать, если они сами ничего не заказывали. Бастрыкин напомнил, если подарок заказал другой человек, то доставка заказа и всё, что с этим связано, привязано к его телефонному номеру.

«И главное — никогда нельзя сообщать личные данные, включая коды из СМИ, неизвестным лицам, кем бы они ни представлялись», — заключил специалист.

Ранее сообщалось, что доверчивые россияне «подарили» украинским мошенникам в 2024 году более 135 млрд рублей.