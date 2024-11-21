Россияне «подарили» украинским мошенникам в 2024 году более 135 млрд рублей

Мошенники увели у граждан России 136 миллиардов рублей за 2024 год. Основная масса средств поступила на счета обманщиков благодаря 1,5 тысячи колл-центров на Украине. Об этом пишет KP.RU .

Украинские мошенники все еще активны и орудуют с территории своей страны. Они умело обманывают граждан, включая и россиян. Представитель одного из отделов МВД РФ Филипп Немов отметил, что за год аферисты «выудили» у населения страны 136 млрд рублей. При этом 70% обманутых прекрасно были осведомлены о мошенничестве и разных схемах, но по какой-то причине все равно попались на уловку.

Работа у аферистов непростая. К каждой жертве они стараются найти свой подход, но начинают все со сбора данных. Только после этого определяют профиль атаки, подпирают «ключик». По этой причине многие все равно ведутся на легенды незнакомцев.

Немов отметил, что аферисты стали применять новые технологии. Это помогает преимущественно тем, кто находится за рубежом. Изымают так называемые симбоксы, позволяющие «приземлять» трафик с международных направлений и спокойно беседовать с россиянами. В 2024 году свыше тысячи таких устройств нашли и изъяли. Более 200 тысяч сим-карт операторов ушли в теневой бизнес, что позволило аферистам осуществлять до 30 млн звонков в день.

Традиционно на уловку мошенников чаще попадаются лица, старше 50 лет. У них другой склад ума и с ними активнее работают злоумышленники.

Ранее сообщалось, что граждан предупредили о мошенниках, предлагающих установить на телефон новое приложение.