Эксперт Бедных предложил комплексную систему защиты от украинских дронов

По словам эксперта Вячеслава Бедных, в России необходимо срочно создать многоуровневую систему защиты от атак украинских беспилотников, охватывающую все регионы страны. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что следует сочетать пассивные и активные методы защиты, включая мгновенное отключение вышек сотовой связи при угрозе (чтобы лишить дроны навигации), прикрытие всех социально значимых объектов, постоянное обновление методов противодействия.

По мнению эксперта, угроза уже везде — от фронта до Сибири. Сегодня дроны запускают из фур, завтра придумают новый способ. Поэтому без комплексного подхода возрастут успешные атаки на инфраструктуру, увеличатся экономические потери и под угрозой окажутся объекты по всей стране.

Он подчеркнул, что ситуация требует срочных мер — точечные решения больше не работают. Только сочетание технологических и организационных мер сможет эффективно противостоять постоянно эволюционирующей угрозе беспилотников.

Ранее сообщалось, что в российском регионе запретили публиковать данные о БПЛА и работе ПВО.