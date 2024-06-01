Эксперт Бийчук: аферисты используют игровые сообщества для обмана детей на деньги
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Мошенники получают доступ к приватной информации и деньгам россиян через их детей, используя для этого игровые сообщества. Соответствующее заявление сделал директор «Защитника» МТС Андрей Бийчук, его слова передает информационное агентство РИА Новости.
Эксперт предупредил, что злоумышленники пытаются получить конфиденциальную информацию через ребенка, выдавая себя за знакомую ему организацию или человека. Они также могут отправлять детям ссылки на вредоносные сайты и вирусы для получения желаемого. Более того, мошенники научились использовать в своих целях и популярные у детей компьютерные игры, предупредил Бийчук.
По словам специалиста, находя такие сообщества с детьми в сети, мошенники маскируются под обычных участников чата и обещают раздать детям игровую валюту в обмен на прохождение «квеста». В итоге, дети передают им данные банковских карт родителей, подчеркнул он.
Для избежания таких случаев, Бийчук посоветовал установить пароли на телефоны и онлайн-банкинги и не сообщать их ребенку. Можно также настроить приватность в мессенджерах детей и защитить их от спамеров при помощи антивирусов. Они доступны не только на компьютеры, но и на смартфоны, подчеркнул эксперт.
Ранее сообщалось, что житель Подмосковья попал в суд из-за предоставления банковской карты аферистам.