Эксперт Бийчук: аферисты используют игровые сообщества для обмана детей на деньги

Мошенники получают доступ к приватной информации и деньгам россиян через их детей, используя для этого игровые сообщества. Соответствующее заявление сделал директор «Защитника» МТС Андрей Бийчук, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Эксперт предупредил, что злоумышленники пытаются получить конфиденциальную информацию через ребенка, выдавая себя за знакомую ему организацию или человека. Они также могут отправлять детям ссылки на вредоносные сайты и вирусы для получения желаемого. Более того, мошенники научились использовать в своих целях и популярные у детей компьютерные игры, предупредил Бийчук.

По словам специалиста, находя такие сообщества с детьми в сети, мошенники маскируются под обычных участников чата и обещают раздать детям игровую валюту в обмен на прохождение «квеста». В итоге, дети передают им данные банковских карт родителей, подчеркнул он.

Для избежания таких случаев, Бийчук посоветовал установить пароли на телефоны и онлайн-банкинги и не сообщать их ребенку. Можно также настроить приватность в мессенджерах детей и защитить их от спамеров при помощи антивирусов. Они доступны не только на компьютеры, но и на смартфоны, подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья попал в суд из-за предоставления банковской карты аферистам.