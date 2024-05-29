Житель Подмосковья получил условный срок за предоставление банковской карты мошенникам

Суд в Подмосковье приговорил к двум годам условного срока мужчину, который открыл на свое имя банковскую карту и передал ее мошенникам.

Как уточнила пресс-служба прокуратуры Московской области, подсудимому в соцсетях пришло сообщение с предложением подзаработать — нужно было оформить договор о ведении банковского счета и передать карту с пин-кодом злоумышленникам. Мужчина так и поступил, получив за это вознаграждение в размере двух тысяч рублей.

После этого банковский счет и привязанная к нему карта были использованы для обналичивания денег, похищенных мошенническим путем.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске задержали женщину, которая находится в федеральном розыске.