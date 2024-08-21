Эксперт Бондарь перечислила способы определить качество коньяка

По словам руководителя коньячного производства «Фанагория» Людмилы Бондарь, имеются признаки, по которым можно определить низкое качество коньяка. Об этом сообщили «Известия».

Она уточнила, что, например,о низком качестве напитка могутсвидетельствоватьрезкий спиртовой аромат и обжигающий вкус. Это можетявлятьсяпризнаком присутствия ректификата невиноградного происхождения.Так,сахаром маскируют дистилляты низкого качества.

По мнению эксперта, следует обращать внимание на контрэтикетку с информацией о содержании углеводов. По регламенту их должно быть не более 20 г на один литр.

Она отметила, что существуют два простых способа определить качество коньяка. Так, в первом случае требуется налить каплю коньяка на ладонь и растереть руки друг о друга, после чего под воздействием температуры тела все изъяны аромата напитка станут очевидными. Кроме того, необходимо оставить бокал с каплями коньяка на ночь. В случае если утром бокал наполнен приятным коньячным ароматом, то качество достойное.

Ранее сообщалось, что исследование раскрыло опасность 90% армянских коньяков в России.