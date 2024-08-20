Исследование раскрыло опасность 90% армянских коньяков в России

Почти 90% армянских коньяков, продающихся в России, оказались небезопасны для здоровья. Такие данные содержатся в исследовании международной ассоциации «Антиконтрафакт» и Союза производителей коньяка, пишет KP.RU .

Специалисты закупили десять видов армянского коньяка от разных производителей. В исследование включили 200 образцов коньяка и столько же марок. Проверка показала, что в 177 из них есть определенные нарушения, признанные небезопасными для здоровья. В половину нашли спирты невиноградного происхождения. И только 10%, то есть 23 образца, оказались безопасны с точки зрения норм российского законодательства.

«Наши контролирующие органы очень качественно работают с импортом алкогольной продукции. И я с трудом могу себе представить, что такой большой объем некачественного армянского коньяка мог поступать на наш рынок. Я не верю, что 90% армянского коньяка на нашем рынке – это контрафакт. Все, что связано с алкоголем, — это подакцизный рынок, и на нем существует тотальный контроль за производством и розничным оборотом алкогольной продукции», — рассказал в эфире радио «КП» кандидат экономических наук и гендиректор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский.

Предполагают, что весь алкоголь, попавший под проверку, попал в Россию по серым схемам. Ведь остальные образцы оказались превосходного качества и не имели нареканий. Все из-за облегченных правил Таможенного союза: от этого страдают и армянские, и российские производители.

Отмечается, что после исследования ассоциация направила обращения в Генпрокуратуру, ФТС и Росалкогольтабакконтроль из-за выявления огромного количества контрафакта.

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