Эксперт Быков раскрыл схемы киберпреступников

По словам эксперта по кибербезопасности Александра Быкова, только 8–12% потерь информации происходит в связи с действиями сотрудников компаний, а свыше 85% утечек данных от компаний являются целенаправленной работой злоумышленников, которые атакуют бизнес. Об этом сообщают «Известия».

Он отметил, что наибольшую опасность такое положение дел представляет для компаний финансового сектора, которые ведут работу с деньгами клиентов. Так, на первом месте находятся утечки данных о клиентах и сделках, потом следуют персональные данные, техническая документация и финансовая документация. Злоумышленники продают на черном рынке уже не только ФИО, e-mail, кредитные истории и адреса граждан, а также и целые компании для проведения нелегальных операций.

По мнению эксперта, стоимость украденной информации зависит от полноты и актуальности базы.

Ранее россиян предупредили, что мошенники пытаются вызывать доверие кружочками-дипфейками.