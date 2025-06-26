Завтра мировое сообщество отмечает Международный день мореплавателя — профессиональный праздник моряков гражданского и торгового флота, учрежденный в 2010 году. В 2025 году ключевой темой выбрана безопасность людей моря. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, мореплавателей всех специализаций объединяет особая любовь к морской стихии и многовековая традиция великих открытий. Однако главная мечта современных моряков — мирные океаны сталкивается с тревожной реальностью. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он подчеркнул, что эпоха первооткрывателей сменилась временем, когда «определенные силы» целенаправленно создают риски. Это проявляется в растущих угрозах для гражданского судоходства: танкеры и другие суда становятся мишенями современных пиратов, а также могут попадать в зоны военных конфликтов. Парадоксально, но сегодня, помимо традиционных опасностей стихии (штормов), главные риски исходят от агрессивных действий людей.

По мнению эксперта, ключевое пожелание в День мореплавателя — отсутствие военной агрессии на море. Безопасность, а не только шторма, стала определяющим фактором для тех, кто несет службу, перевозит грузы или ловит рыбу в открытом океане.

Ранее сообщалось, что Россия обновила морские границы, от прибалтов ждут много крика и истерик.