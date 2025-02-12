Эксперт Давидян оценила поведение создателей иллюзии богатства

По словам предпринимателя Лианы Давидян, имитация благополучия и богатства существовала во все времена, однако сегодня мнимое миллиардерство из офлайна перекочевало в цифровое пространство и наиболее часто сопряжено с мошенничеством. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она добавила, что это является обманом с целью извлечения выгоды. Весьма редко фейковые богатеи показывают это свое искусственное богатство просто для того, чтобы тешить собственное самолюбие. На самом деле это делается для того, чтобы потом монетизировать энное число подписчиков, продавать им какую-либо собственную продукцию или свои услуги как многомиллионного блогера для того, чтобы каким-то образом продолжать финансировать это фейковое миллиардерство.

По мнению эксперта, есть случаи, когда создание иллюзии богатства оборачивается против фейковых богачей. Тем не менее отличить настоящего миллиардера от мнимого достаточно просто. Так, настоящие богачи не показывают свое богатство так активно и так рьяно, как фейковые, к тому же реальные миллиардеры не имеют такого объема наличных, поскольку их богатство вложено в активы – это акции предприятий, облигации, это сами предприятия, а также в недвижимость, автомобили, самолеты, яхты и т.д.

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