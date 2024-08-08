Эксперт Дрозденко пояснил, почему в мировом информационном пространстве идет война

Украинские источники распространили значительное число фейковых сообщений о ситуации в Курской области, подвергшейся атаки украинских войск, включая фальшивые уведомления, которые рассылались от имени областного управления МЧС, была подделана звуковая дорожка в видеообращении врио губернатора области Алексея Смирнова. По словам эксперта проекта «Антифейк» Дмитрия Дрозденко, в Сети и соцсетях весьма много заведомо ложных сообщений о событиях, которые на самом деле не происходили. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он уточнил, что в наше время информационный фронт является одним из доменов боевых действий, а коллективный Запад в этом направлении является суперпрофессионалом.

По мнению эксперта, современные технологии позволяют подделывать не только звук, а также и изображение. Так называемые дипфейки разрабатываются с помощью искусственного интеллекта.

Он подчеркнул, что технические методы распознавания дипфейков разрабатываются, однако прежде всего необходимо полагаться на собственный здравый смысл. В настоящее время разрабатываются системы «антидипфейк». В действительности же следует ограничивать себя от информационного мусора и шума, анализировать и думать, проверять информацию.

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