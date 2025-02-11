Эксперт Храпунова назвала плюсы и минусы хранения скриншотов документов на «Госуслугах»

Многие люди задаются вопросом, несмотря на то что хранение скриншотов документов на портале «Госуслуги» удобно, однако так ли безопасно. Эксперт платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова дала оценку такому положению дел. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, сам сервис «Госуслуги» весьма хорошо защищен. Злоумышленники не могут его взломать самостоятельно. Минцифры России создали довольно сильный контур, и сегодня разрабатывается еще дополнительный уровень защиты посредством биометрических данных. Таким образом, однозначно, без помощи самого владельца аккаунта взломать указанный сервис никто не сможет.

Эксперт добавила, что единственным шансом у злоумышленников попасть в личный кабинет на «Госуслугах» является сообщение самим владельцем заветного кода.

По ее мнению, таким образом, загружать документы можно, а коды из СМС сообщать нельзя.

Ранее эксперт по безопасности Вехов пояснил важность двухфакторной защиты на «Госуслугах».