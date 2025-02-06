Эксперт по безопасности Вехов пояснил важность двухфакторной защиты на «Госуслугах»

По словам эксперта в сфере информбезопасности Виталия Вехова, двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» с паролем и кодом из СМС не дает 100%-й защиты от злоумышленников. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что с целью предотвратить кражу данных необходимо чаще менять пароли и логины, не реже раза в месяц. Кроме того, стоит установить запрет на получение сторонними роботами персональных данных, находящихся в личном кабинете, там имеется такая функция.

По мнению эксперта, помимо этого, важно актуализировать и правильно настроить антивирусную защиту. Также разумно в целях безопасности иметь две сим-карты разных операторов связи, одну – для платежей, вторую – для звонков.

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