Эксперт Юрова назвала популярную уловку маркетологов

В нижней палате парламента прошло первое чтение законопроекта, предполагающего, что производители станут обязаны соблюдать заявленные стандарты организаций и технические условия. Глава испытательной лаборатории по оценке качества пищи Елена Юрова пояснила, почему власти решили ужесточить требования к производимой в нашей стране продукции и как станет работать новый закон. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, в целом это хорошо, что обяжут приближаться к технологии производства, однако существуют и важные нюансы: так, маркетологи очень любят, чтобы на этикетке стоял ГОСТ, так как потребители считают это залогом качества.

Эксперт добавила, что за этим станут следить сами производители, а также Роспотребнадзор, будет задействована и торговая организация, так как выписываются штрафные санкции и на торговую организацию.

По ее мнению, потребитель всегда может самостоятельно оценить маркировку и прочитать состав продукта.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии «Орешек» и «Картошку» из РФ признали опасной продукцией из-за консервантов.