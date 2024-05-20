Эксперт Калемберг предупредил россиян о мошенниках, предлагающих пройти флюорографию

Мошенники придумали новый способ для обмана россиян, они предлагают им пройти флюорографию в ближайшей поликлинике за счет ОМС полиса, но все это на самом деле лишь помогает им похитить платежные данные жертвы, в том числе и аккаунт на «Госуслугах». Соответствующее заявление сделал генеральный директор SafeTech Денис Калемберг в беседе с информационным агентством РИА Новости .

Эксперт указал на то, что злоумышленники продолжают эксплуатировать тематику ОМС в своих схемах, но на этот раз предлагают россиянам пройти флюорографию в поликлинике за счет полиса. Он добавил, что действия мошенников могут казаться легитимными, ведь флюорографию действительно рекомендуют проходить раз в год. Это сбивает подозрения у жертв, подчеркнул Калемберг.

По словам гендиректора, мошенники предлагают выбрать для процедуры поликлинику, дату и время приема. После этого, для подтверждения записи они просят назвать код из СМС, указал он. Впоследствии могут быть реализованы 2 сценария, заявил эксперт. Первый – кодом подтверждается транзакция по списанию средств со счета жертвы.

Второй вариант более распространен в последнее время, подчеркнул Калемберг. С помощью кода злоумышленники получают доступ в «Госуслуги» жертвы и проводят махинации: от оформления микрозаймов до получения доступа к информации о счетах и доходах человека, которую можно потом перепродать для таргетированных атак, заключил он.

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