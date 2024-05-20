Юрист Соловьев предупредил об обмане пенсионеров под предлогом перерасчета стажа

Злоумышленники обзванивают пожилых людей, представляясь сотрудниками Соцфонда и рассказывают им о якобы перерасчете пенсионного стажа. На самом же деле, таким образом они взламывают их аккаунты на «Госуслугах», рассказал юрист Иван Соловьев в интервью для информационного агентства «Прайм» .

Эксперт указал на то, что при таких звонках пенсионеры надеются на повышение пенсии, услышав о неучтенном стаже. Из-за этого они соглашаются выслать мошенникам код из СМС для якобы пересмотра статуса и идентификации. При наличии кода, взлом аккаунта почти завершен, подчеркнул Соловьев.

Юрист добавил, что с кодом мошенники могут взять кредит на жертву, получить его налоговые вычеты или вывести все средства из банков. Они также могут зарегистрировать на жертву SIM-карту и даже фирму, которые будут использоваться в противозаконных целях, предупредил эксперт.

Соловьев напомнил, что Соцфонд никогда не звонит россиянам с предложениями, а просьба назвать код из СМС всегда является признаком мошенничества.

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