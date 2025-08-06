Эксперт Кошкин назвал причины вынужденности РФ снять мораторий на размещение РСМД

Россия вынуждена отказаться от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности в ответ на наращивание ракетного потенциала США и НАТО у своих западных границ. Такую позицию в беседе с Life.ru озвучил военный эксперт Андрей Кошкин.

Он назвал решение Москвы прямым ответом на провокационные действия Запада и напомнил, что США в 2019 году в одностороннем порядке вышли из ключевого Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а последующие инициативы России о взаимном моратории были проигнорированы. Эксперт указал на конкретные угрозы: развертывание американских гиперзвуковых ракет «Дарк игл» и наземных комплексов «Томагавк» в Европе, что резко дестабилизирует обстановку. В этих условиях, подчеркнул Кошкин, у России не осталось иного выбора, кроме как разместить собственные системы для нейтрализации нарастающей стратегической угрозы. Уже запущено серийное производство новой российской ракеты средней дальности «Орешник».

По мнению военного политолога, отказ от моратория и развертывание новых российских ракетных систем, таких как «Орешник», приведут к изменению стратегического баланса сил в Европе. Это создает реальные предпосылки для новой фазы гонки вооружений средней дальности на континенте, несмотря на заявления Запада о стремлении к деэскалации.

Он резюмировал, что завершение Россией моратория – это не инициатива, а вынужденная ответная мера на разрушение Вашингтоном договорной базы по ДРСМД и последующее наращивание им ракетного присутствия у российских рубежей. Цель Москвы, по словам эксперта, – восстановить нарушенный баланс и обеспечить безопасность страны в условиях, когда дипломатические усилия по сдерживанию гонки вооружений были заблокированы действиями США и НАТО.

Ранее он пояснил сложность урегулирования украинского конфликта.