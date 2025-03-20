В последние недели, несмотря на потепление и надежды на возможное завершение украинского конфликта, атаки дронов на нашу страну продолжаются с прежней интенсивностью. По словам военного эксперта Андрея Кошкина, стоит отметить сложность и многогранность процесса урегулирования конфликта, а говорить о завершающей стадии конфликта пока преждевременно, так как остается множество нерешенных вопросов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что при этом наблюдается серьезное движение навстречу двух ядерных держав, то есть имеется уже попытка разрушить стену непонимания.

По мнению эксперта, в плане украинского конфликта имеется много нерешенных вопросов, среди которых прежде всего недоговороспособность Киева. При этом у Москвы есть свои требования.

Он подчеркнул, что все же БПЛА как летали, так и станут летать даже в случае подписания соглашения. Однако есть надежда на успешное завершение процесса урегулирования, а неиспользование предоставленных возможностей было бы непростительной ошибкой.

Ранее генсек НАТО оценил перспективу прекращения огня на Украине.