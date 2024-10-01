По словам политолога Ивана Коновалова, Незалежная никогда не получит от западных государств официального подтверждения на осуществление ударов по территории нашей страны дальнобойным оружием. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он добавил, что даже с учетом нулевой вероятности, что западные страны разрешат киевскому режиму нанести удар, само их участие в такой мерзости будет подтверждено. Помимо этого, они прекрасно осознают, что однажды это будет иметь последствия.

По мнению военного эксперта, вопрос использования ВСУ американского оружия для осуществления атак по России намерены рассмотреть по окончании ноябрьской процедуры избрания нового президента США.

Ранее сообщалось, что Байден может предоставить Украине возможность для атак вглубь России.