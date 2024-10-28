Эксперт Литовкин назвал причины лидерства России в рейтинге армий мира

По словам военного эксперта Виктора Литовкина, наша страна заслуженно заняла первое место в рейтинге самых мощных армий мира, так как ряд западных образцов вооружения значительно уступают отечественным. Об этом сообщает Life.ru.

Он подчеркнул, что это вовсе не единственный фактор, поставивший российскую армию на вершину топа. Так, оружие США, как и оружие НАТО, является неплохим, однако оно предназначено для борьбы с армиями третьих стран, то есть тех, которые не в состоянии оказать достойного сопротивления. К тому же, например, американские и немецкие танки тяжелее российских, что мешает их маневренности и подвижности на поле боя.

По мнению эксперта, также важным фактором в этом смысле является профессионализм личного состава, подготовка офицеров, опыт боевых действий Вооруженных Сил РФ. У США подобный опыт также имеется, но проявлен он был опять же в государствах с малой сопротивляемостью. А в случае столкновения с российскими войсками американцы сразу забуксовали.

Он добавил, что при сравнении армий мира также учитывается и наличие ракетно-ядерного оружия, которое в трех средах имеется только у России, США и Китая.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что СВО может закончиться только победой России.