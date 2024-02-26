Украинский президент утверждает, что ВСУ потеряли за два года боевых действий чуть больше 30 тысяч своих солдат погибшими. Это намеренная ложь, так считает полковник в отставке Виктор Литовкин, его слова привел ТАСС .

По его мнению, реальности гораздо больше соответствуют оценки российского министра обороны Сергея Шойгу. По заявлению Шойгу, Украина только погибшими потеряла с февраля 2022 года около 320 тысяч бойцов, то есть в 10 раз больше, чем показывает Зеленский.

«Врет как сивый мерин, как говорится, - вот что можно сказать про слова Зеленского», - сообщил эксперт.

Литовкин напомнил, что по данным министерства обороны РФ только за время летнего контрнаступления Киев потерял почти 160 тысяч своих военнослужащих убитыми и ранеными.

С российскими оценками украинских потерь согласны многие эксперты за рубежом. В частности, отставной военный из армии США Дуглас Макгрегор считает, что ВСУ могли потерять до 350 тысяч солдат только погибшими.

Ранее Литовкин допустил, что сосредоточение подразделений ВСУ рядом с границей Белоруссии связано с желанием Киева атаковать эту страну. Это может быть сделано для отвлечения внимания российской армии.