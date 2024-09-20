Эксперт Маклаков пояснил способы использования мошенниками новостей на социальные темы

По словам эксперта Сергея Маклакова, в связи с новостью о предложении депутатов нижней палаты парламента ввести тринадцатую пенсию следует ожидать активизации мошенников. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что все новости, касающиеся социальной тематики, разлетаются очень быстро. При этом от громкого заявления до конкретных решений может пройти достаточно много времени, даже они могут быть вовсе не приняты. Однако с точки зрения мошенничества все гораздо быстрее.

По мнению эксперта, главной задачей злоумышленников, которые создают фейковые новости, является провоцирование паники и недовольства. В связи с чем человек должен постоянно развивать свою медиаграмотность и критическое мышление, а также должны подключаться и банки, и государство. Совокупность всей системы фильтров минимизирует, сводит почти к нулю усилия мошенников.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, как восстановить доступ к аккаунтам, взломанным мошенниками.