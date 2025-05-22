Эксперт Меметов перечислил способы правильного мытья окон в многоэтажках

Мытье окон в многоэтажных домах требует особого подхода к безопасности. По словам директора по маркетингу клининговой компании Эрвина Меметова, приступать к работе необходимо только при полной уверенности в собственной защищенности, а при сомнениях лучше доверить процесс профессионалам. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что следует использовать простые и безопасные чистящие растворы — смесь воды с уксусом или лимонным соком в пропорции 1:1, эффективно удаляющие загрязнения без вредных испарений, а в плане инструментов — резиновые стеклоочистители и микрофибровые салфетки.

По мнению эксперта, также можно ограничиться тщательной очисткой внутренней поверхности стекол, поскольку во многих случаях этого вполне достаточно для создания эффекта чистых окон.

Ранее в соцсетях осудили женщину, которая выпала с 11-го этажа во время мытья окон.