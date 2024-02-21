Эксперт Марочко рассказал об очень низкой эффективности украинской ПВО

Системы противовоздушной обороны неприятеля перехватывают не более 20% целей в воздухе на территории Харьковской области. Такой результат очень невысок, так считает подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко. Его точку зрения привели РИА Новости .

По его утверждению, российской армии удается наносить очень эффективные удары по врагу на купянском направлении. Особенно хорошо себя зарекомендовали комбинированные ракетно-бомбовые удары, когда применяются сразу налеты фронтовой и стратегической авиации, а также беспилотников.

«На данный момент комбинированные огневые поражения наносятся по всем законным целям на территории Харьковской области. Данный факт является проблемным вопросом украинских сил ПВО», - указал он.

По статистике, украинская ПВО в данном регионе сбивает только 18% от всех воздушных целей. При этом самыми сложными для поражения целями являются крылатые ракеты и планирующие авиабомбы. Украинские части постоянно просят насытить их огневыми средствами, а также личным составом, чтобы хоть как-то улучшить работу своей противовоздушной обороны.

Ранее Андрей Марочко сообщил, что украинские войска усилили свою активность сразу на трех направлениях. Авиация ВСУ пытается прощупать российскую линию обороны, ведутся пуски дальнобойных ракет Storm Shadow/SCALP.