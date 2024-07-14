Эксперт Матвийчук: Россия готова к отражению массированного ракетного удара НАТО
Фото: [pixabay.com]
Российские комплексы ПВО смогут отразить атаку Североатлантического альянса. Об этом заявил News.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук.
По мнению военного аналитика, натовцы попытаются вскрыть позиции систем противовоздушной обороны, чтобы провести успешный массированный удар по РФ. Однако даже в этом случае вооружение России отразит атаку.
«И только в четвертом примерно эшелоне пойдут крылатые ракеты «Томагавк», в случае подавления систем указания и разведки. Это серьезная угроза. Полагаю, что наша ПРО справится, большую часть уничтожит точно», — предположил Матвийчук.
Гипотетически, НАТО запустят большую миссию разведки, после чего пойдут эшелоны прорыва и подавления противоракетной и противовоздушной обороны. По словам Матвийчука, будут широко применяться дроны, ложные цели и другие уловки.
Если говорить о штатах, то запуск ракет американцы могут запустить с подлодок и эсминцев. Однако «Томагавков» недостаточно, чтобы противостоять России. Ведь на вооружении имеется мощная техника, а какие-то системы противодействия есть в космосе.
Ранее сообщалось, что передача Киеву оружия дальностью 500 км поставит под удар Москву