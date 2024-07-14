Эксперт Матвийчук: Россия готова к отражению массированного ракетного удара НАТО

По мнению военного аналитика, натовцы попытаются вскрыть позиции систем противовоздушной обороны, чтобы провести успешный массированный удар по РФ. Однако даже в этом случае вооружение России отразит атаку.

«И только в четвертом примерно эшелоне пойдут крылатые ракеты «Томагавк», в случае подавления систем указания и разведки. Это серьезная угроза. Полагаю, что наша ПРО справится, большую часть уничтожит точно», — предположил Матвийчук.

Гипотетически, НАТО запустят большую миссию разведки, после чего пойдут эшелоны прорыва и подавления противоракетной и противовоздушной обороны. По словам Матвийчука, будут широко применяться дроны, ложные цели и другие уловки.

Если говорить о штатах, то запуск ракет американцы могут запустить с подлодок и эсминцев. Однако «Томагавков» недостаточно, чтобы противостоять России. Ведь на вооружении имеется мощная техника, а какие-то системы противодействия есть в космосе.

Ранее сообщалось, что передача Киеву оружия дальностью 500 км поставит под удар Москву