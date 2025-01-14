Эксперт Миненко назвала наиболее безопасные места в доме при землетрясении

По словам эксперта Натальи Миненко, наиболее безопасным местом в жилом помещении является угол или дверной проем несущей стены. Об этом сообщает «Крым 24».

Она добавила, что при этом находиться следует на расстоянии от окон, поскольку нередко травмирующим фактором являются осколки.

По мнению эксперта, во время подготовки необходимо также прибить все шкафы и ящики, чтобы из них ничего не посыпалось.

Она подчеркнула, что если же землетрясение уже произошло, то есть всего 20 секунд, чтобы покинуть здание. При этом следует стараться не находиться под линиями электропередачи, возле зданий и высоких деревьев.

Ранее сообщалось, что 11 января в Сочи произошло землетрясение в 3,5 балла.