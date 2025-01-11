В Сочи произошло землетрясение в 3,5 балла

Небольшое землетрясение произошло в центре Сочи под утро субботы, 11 января, передает «Интерфакс» со ссылкой на ФГБУН Федеральный исследовательский центр «Единая геофизическая служба РАН».

Там уточнили, что общая магнитуда землетрясения составила порядка 3,5 баллов по шкале Рихтера.

«В эпицентре было 2-3 балла. Это было в 10 км на северо-восток от Сочи, 2,3 км — западнее Красной Поляны и примерно 4 км от Туапсе», — сказал представитель сейсмологической службы.

О каких-либо повреждениях и разрушениях из-за дрожи земли не сообщается.

Ранее уже сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин отдал распоряжение национальным ведомствам приложить все усилия для спасения жителей Тибетского автономного района после произошедшего там накануне землетрясения. Все выжившие должны быть найдены и эвакуированы в безопасные места. Люди должны быть размещены в достойных условиях, а раненым оказана соответствующая медицинская помощь.