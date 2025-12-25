Эксперт назвал главную ошибку россиян, которая упрощает жизнь мошенникам

В цифровом мире наша безопасность держится на тех мелочах, которыми мы часто пренебрегаем. Доцент Финансового университета Петр Щербаченко в разговоре с NEWS.ru напоминает , что первая и самая распространенная ошибка — это использование одного и того же пароля для разных сервисов, которое упрощает жизнь не нам, а мошенникам.

Эксперт раскрывает простые, но эффективные правила цифровой гигиены. Главный щит — это сложный пароль, где сочетаются цифры, специальные символы, заглавные и строчные буквы, но нет места очевидным комбинациям вроде дат или имени. Повторять пароли категорически нельзя, а хранить их стоит не в заметках телефона, а в специальном защищенном менеджере. Не меньшую угрозу таят в себе сомнительные приложения: устанавливать стоит только официальные программы из проверенных магазинов, предварительно изучив отзывы. Особую бдительность нужно проявлять к письмам и звонкам — сотрудник банка никогда не запросит у вас CVV-код, полный пароль или код из SMS.

По его словам, игнорирование этих правил может привести к печальным последствиям. С июня 2025 года в России ужесточена ответственность за «дропперство» — передачу своих карт или реквизитов третьим лицам для преступных операций. За это грозит до шести лет лишения свободы и штраф в миллион рублей. Но куда страшнее финансовые потери и утечка личных данных, восстановить которые будет крайне сложно.

Эксперт пояснил, что любое подозрительное письмо — проверьте отправителя, любое неожиданное уведомление о списании — немедленно звоните в банк, не переходя по ссылкам в сообщении, любая странная операция — сообщайте и в банк, и в полицию. В конечном счете, безопасность в интернете — это не про сложные технологии, а про нашу ежедневную осознанность и недоверие к слишком «хорошим» или пугающим предложениям.

