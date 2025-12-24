Эксперт назвал главную ошибку водителей на зимней дороге

Зимние дороги превращают каждую поездку в экзамен на внимательность. По словам автоэксперта Сергея Петрова, главный билет на этот экзамен — резкое движение рулем или педалью. Именно внезапные маневры, торможения и ускорения чаще всего становятся первой причиной потери контроля над автомобилем. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он пояснил, что суть проблемы глубже, чем просто ошибка водителя. Поведение машины в критический момент определяет целая цепочка факторов. Тип привода — передний, задний или полный — диктует, сорвется ли автомобиль в занос или в снос. Качество и состояние шин напрямую влияют на сцепление. Даже давление в них имеет значение. Современные электронные помощники — системы стабилизации и антиблокировочные комплексы — выступают страховкой, но не панацеей. Они могут скорректировать небольшую ошибку, но не отменят законов физики при лихачестве на льду.

По мнению эксперта, последствия пренебрежения плавностью хорошо известны: заносы, вылеты с траектории, аварии. Особенно коварны участки, где лед появляется неожиданно — мосты, эстакады и открытые ветру пространства. Здесь цена резкого движения возрастает многократно. Эксперт отмечает, что безопасность в таких условиях — это комплекс мер: не только исправная техника, но и корректировка скорости, увеличение дистанции, безупречная чистота стекол и фар.

Он резюмировал, что зимнее вождение — это не демонстрация скорости, а искусство предвидения. Никакая электроника не заменит трезвой оценки дорожной ситуации и собственных возможностей. Секрет безопасной зимы за рулем — в плавности, осознанности и уважении к скользкой дороге.

