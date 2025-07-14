Эксперт назвал одну вещь, которая спасет от ударов молнии на пляже

По словам специалиста по выживанию в дикой природе Дмитрия Алешкина, при приближении грозы всем находящимся на отдыхе следует незамедлительно выйти из воды и найти убежище в месте, которое не является самой высокой точкой на открытой местности. В интервью «Ленте.ру» он поделился рекомендациями о том, как обезопасить себя на пляже во время грозы.

Эксперт подчеркнул, что во время грозы крайне важно держаться подальше от воды, так как удар молнии способен поразить все живое в радиусе 20-50 м. Вторая ключевая рекомендация — стараться быть как можно менее заметным на открытом пространстве, если не удалось быстро найти надежное укрытие.

Алешкин советует покинуть открытую местность, но ни в коем случае не прятаться под зонтом или навесом, а искать убежище в здании или лесу, где риск поражения молнией значительно ниже. В крайнем случае, если нет никакой возможности укрыться, следует лечь в углубление и накрыться полиэтиленом, чтобы максимально снизить свою высоту над поверхностью земли.

Инструктор также отметил, что автомобиль является безопасным местом во время грозы, а резиновая обувь может помочь защититься от поражения электрическим током. Если кто-то пострадал от удара молнии, необходимо вызвать скорую помощь, переместить пострадавшего в безопасное место и оказать первую помощь, включающую искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, подытожил Алешкин.

Ранее сообщалось, что людей спасли резиновые сланцы во время удара молнии в Тульской области.