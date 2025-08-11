Эксперт назвал способы получить компенсацию за испорченный отпуск

Отпуск – долгожданное время, которое может омрачиться непредвиденными обстоятельствами. Задержки рейсов, потеря документов, а чаще всего – проблемы со здоровьем: отравления, простуды или обострение хронических заболеваний. Смена климата, непривычная еда и даже состав воды создают дополнительную нагрузку на организм, особенно в дальних поездках. К счастью, туристическая страховка помогает минимизировать финансовые потери в таких ситуациях. Эксперт по страхованию Кирилл Сгибнев рассказал, как ею правильно воспользоваться. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, при первых признаках недомогания за границей необходимо сразу обратиться в сервисную компанию, указанную в полисе, или к представителю туроператора. Оператор поможет организовать медицинскую помощь – от вызова врача до госпитализации. В экстренных случаях можно сразу отправиться в ближайшую клинику, но затем обязательно уведомить страховую. Если случай не зафиксирован официально, в компенсации могут отказать.

Эксперт добавил, что страховка покрывает расходы на лечение в рамках установленного лимита – обычно до 30–50 тыс. евро. Но если проблемы со здоровьем возникли по вине отеля (например, при отравлении), можно попытаться взыскать ущерб напрямую с виновной стороны. Для этого потребуются доказательства: медицинские заключения, фото еды, результаты проверок. В Турции, Египте и странах Евросоюза такие претензии часто удовлетворяют, но процесс требует времени и усилий.

По его мнению, при выборе страховки важно учитывать не только стоимость, но и условия. Базовый полис покрывает экстренную помощь, но не включает хронические заболевания или дополнительные риски. Для надежности лучше выбрать расширенный вариант с покрытием от 50 тыс. евро, особенно при активном отдыхе или путешествии с детьми. В России ОМС не всегда гарантирует бесплатную помощь в другом регионе, а частные клиники и вовсе остаются за рамками покрытия. Поэтому даже внутри страны имеет смысл оформить добровольную страховку – она покроет лечение в частных медучреждениях, покупку лекарств и другие непредвиденные расходы.

