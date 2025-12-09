Эксперт не исключил пересмотра дела Долиной Верховным Судом РФ

Резонансное дело певицы Ларисы Долиной, вернувшей себе через суд проданную квартиру, может получить неожиданный поворот. Как считает глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, Верховный суд России под руководством Игоря Краснова вполне может пересмотреть решение предыдущих инстанций и встать на сторону покупательницы Полины Лурье. Об этом сообщает NEWS.ru.

Раскрывая свою позицию, Бородин ссылается на жесткую антикоррупционную линию нового председателя Верховного Суда РФ, который, по его словам, зарекомендовал себя как самый эффективный генпрокурор и добился беспрецедентных результатов по изъятию незаконно нажитого имущества у чиновников и олигархов. В такой ситуации, если в деле Долиной будут обнаружены нарушения закона, высшая судебная инстанция может их исправить, отменив спорное решение.

Последствия этого скандала, по мнению эксперта, выходят за рамки конкретного случая и указывают на системную проблему. Бородин подчеркивает, что вопросы следует задавать не певице, а законодателям, поскольку подобные прецеденты, когда пожилые продавцы отменяют сделки под предлогом обмана, перестали быть редкостью. Это говорит о несовершенстве действующих правовых норм, которые ставят добросовестных покупателей в крайне уязвимое положение.

Он отдельно отмечает, что к самой Долиной, как к финансово обеспеченному человеку, способному заработать на новое жилье, чувства жалости у него нет. Фокус, по его мнению, должен быть смещен с личности артистки на устранение правовых лазеек, порождающих несправедливость и подрывающих стабильность рынка недвижимости.

Ранее риелтор заявил, что рынок вторички адаптировался к рискам после истории с Долиной.