Эксперт о Гуляйполе: перед ВСУ выбор — капитуляция или уничтожение

Ключевой населенный пункт на линии соприкосновения — Гуляйполе — может перейти под контроль российских войск еще до конца уходящего года. Такую оценку в эфире NEWS.ru дал военный эксперт и историк Юрий Кнутов, отметив, что точные сроки будут зависеть от оперативной обстановки и погодных условий на фронте.

Раскрывая логику своего прогноза, эксперт пояснил, что для украинской группировки в этом районе складывается критическая ситуация. У противника остается все меньше возможностей для организованного отхода, и в ближайшие недели пути для отступления могут быть полностью перекрыты. В таких условиях перед оставшимися в городе силами ВСУ встанет жесткий выбор: либо капитуляция, либо уничтожение.

По его словам, последствия возможного взятия Гуляйполя станут серьезным оперативным успехом для российского наступления. Это позволит укрепить контроль над стратегически важным участком фронта и создать предпосылки для дальнейшего продвижения. При этом, как подчеркивает Кнутов, процесс зачистки города может потребовать времени и будет во многом зависеть от сопротивления оставшихся украинских подразделений.

Эксперт подчеркнул, что итогом может стать не просто захват еще одного населенного пункта, а существенное изменение тактической картины на этом направлении к началу нового года. Освобождение Гуляйполя станет доказательством сохраняющейся динамики наступления ВС РФ и еще больше осложнит положение украинских войск в центральной части фронта.

Ранее военэксперт Дандыкин не исключил освобождения Северска и Гуляйполя до конца года.