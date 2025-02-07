Эксперт Обищенко заявил, что разница взглядов не мешает военнослужащим вместе бороться за Россию

По словам военкора Станислава Обищенко, разные взгляды не мешают военнослужащим вместе бороться за безопасность нашей страны. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что в зоне спецоперации находится огромное число разных подразделений под разными флагами, и в момент беды и опасности для России они делают все, чтобы наши дети жили в безопасности, и это главное.

По мнению эксперта, спорить о том, кто лучше, кто хуже, не следует, необходимо смотреть в будущее и строить Россию так, как мы ее видим.

Ранее сообщалось, что российские военные ученые испытали в зоне СВО новое оружие.