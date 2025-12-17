В разгар тяжелых городских боев на фронте военные сводки порой звучат противоречиво. Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире радио Sputnik дал важное пояснение о том, как правильно интерпретировать сообщения об освобождении населенных пунктов.

Он объяснил, что в условиях плотной городской застройки, как в Константиновке или Северске, говорить о полном и окончательном освобождении каждой улицы или дома преждевременно. Для такой тотальной зачистки просто не хватило бы личного состава, а отбитая к утру позиция к вечеру может снова перейти под контроль противника. Поэтому в оперативных сводках корректнее судить не о конкретных адресах, а об общем направлении ударов и контроле над ключевыми узлами.

Главным индикатором успеха становится не статичная карта, а фактическая свобода действий в тылу. Как подчеркнул Онуфриенко, объективной реальностью является то, что российские военнослужащие могут относительно спокойно перемещаться в освобожденных кварталах, чего лишен противник. Это и есть практический критерий контроля над территорией.

По его словам, динамичная и изменчивая ситуация в городских боях требует от наблюдателей понимания ее специфики. Итогом становится более взвешенная оценка поступающих сообщений: реальное продвижение войск — это не мгновенное закрепление на каждой точке, а постепенное выдавливание противника и создание устойчивой зоны контроля, где налаживается жизнь и снабжение.

