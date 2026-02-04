Эксперт объяснил, почему государство не держит армию просто так

Содержание сильной армии — это не самоцель, а ответ на конкретные внешние угрозы. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Ростислав Ищенко, государство не станет просто так содержать значительные вооруженные силы, если для этого нет реальной необходимости. Армию, по его образному выражению, кормят для того, чтобы она воевала, а не для того, чтобы она просто существовала. Этот принцип рационального распределения ресурсов лежит в основе любого государственного планирования.

По его словам, содержание силовых структур — чрезвычайно дорогое удовольствие. Чтобы профессионалы оставались в форме и были мотивированы, им нужно платить достойные деньги и предоставлять льготы. Именно поэтому государство всегда стремится ограничить численность армии и правоохранительных органов минимально необходимым для текущих вызовов уровнем. Сейчас этот уровень повышен в связи с ростом внешней опасности, что и обуславливает увеличение военных расходов и контингента.

Эксперт добавил, что, если попытаться повсеместно и превентивно подстраховаться от любых потенциальных рисков, это приведет к абсурдным и экономически несостоятельным последствиям. Как риторически спрашивает Ищенко, если поставить вооруженных вахтеров в школы для предотвращения инцидентов, то почему бы не сделать то же самое для каждого магазина, где также случаются кражи и конфликты? Такая логика потребовала бы милитаризации всей повседневной жизни и распыления сил, что свело бы на нет эффективность силового блока в целом.

