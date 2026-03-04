Эксперт объяснил значение боев за Григоровку под Запорожьем

Бои за небольшую Григоровку в Запорожской области, о которых сообщил военный эксперт Андрей Марочко, на самом деле сигнализируют о гораздо более серьезных намерениях российской армии. Военный аналитик Игорь Герасимов в разговоре с Pravda.Ru объяснил , что само село не является стратегической целью, но его расположение открывает дорогу к формированию плацдарма за рекой Конка — а это уже прямой путь в сторону областного центра.

Герасимов подчеркивает, что закрепление на таких участках создает необходимые условия для развития наступления. Кажущееся локальным продвижение на самом деле демонстрирует последовательность российского командования: оно не отказывается от ранее заявленных целей и методично расширяет зону контроля. В политическом смысле это тоже жесткий сигнал: речь идет о территориях, чей статус закреплен в российской Конституции, и Москва продолжает двигаться в рамках этой линии, несмотря на любые внешние обстоятельства.

Однако брать Запорожье штурмом в ближайшее время, по мнению эксперта, пока преждевременно — военных предпосылок для быстрого падения города сейчас нет. Но аналитик делает важную оговорку: ситуация может измениться под влиянием большой политики. Обострение конфликта на Ближнем Востоке и вовлеченность США в противостояние с Ираном способны отвлечь внимание Запада и создать для России более выгодные политические условия. В таком случае судьба Запорожья и прилегающих территорий может решиться не только ценой крови на поле боя, но и за столом переговоров, где у Москвы появятся дополнительные козыри.

Ранее сообщалось, что российские войска за год взяли под контроль более 300 населенных пунктов.