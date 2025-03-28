Эксперт Павлов пояснил цель недобросовестных производителей приправ

По словам главы Общественного совета при Роспотребнадзоре Олега Павлова, недобросовестные производители приправ наживаются на людях и расширяют свою прибыль в несколько раз. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что в России имеется несколько требований к пищевой продукции, приправам в частности, они касаются качества, безопасности и запрета вводить потребителя в заблуждение. Однако производители в процессе производства начинают удешевлять рецептуру, экономить на соблюдении обязательных технологических норм, подменять сырье, привлекать неквалифицированный персонал. Так, более чем в половине образцов перца выявлены посторонние примеси, следы пестицидов, кишечная палочка и микроорганизмы.

По мнению эксперта, отечественный рынок специй исчисляется миллиардами рублей. Недобросовестные предприниматели под видом настоящих приправ продают различный фальсификат и до десяти раз увеличивают свою прибыль в рамках этого рынка, в то время как добросовестные компании оказываются в неравных конкурентных условиях.

Ранее сообщалось, что в России нашли мутагены и ядовитые элементы в популярных специях.