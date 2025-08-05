Эксперт по безопасности Халилов перечислил правила поведения в непогоду

Он предупредил, что опасность кроется не только в самом дожде, но и в сопутствующих угрозах. Оборванные провода под напряжением могут быть смертельны даже на расстоянии от места обрыва. Молнии представляют особую угрозу: вопреки распространенному мнению, они бьют не только в высокие объекты, но и в людей на открытой местности. Стояние в луже или на мокром асфальте резко увеличивает риск поражения током при ударе молнии поблизости или падении провода. Нахождение в водоеме или плавсредстве во время грозы крайне опасно – вода и возвышающийся над ней человек становятся мишенью. Отдельную опасность представляют внезапные паводки, способные отрезать пути к отступлению. Самым рискованным в такую погоду эксперт назвал пребывание на улице.

По мнению эксперта, игнорирование этих правил чревато тяжелейшими последствиями: от поражения электрическим током и удара молнией до попадания в ловушку быстро прибывающей воды или под упавшее дерево. Паника и неверные действия в критический момент многократно повышают риск для жизни и здоровья.

Итогом рекомендаций Халилова стал четкий алгоритм спасения. При первых признаках непогоды необходимо немедленно укрыться в капитальном здании (магазин, ТЦ, подъезд), избегая линий электропередач и обходя оборванные провода как можно дальше. Автомобиль также является относительно безопасным укрытием во время грозы благодаря изолирующим свойствам резиновых шин и металлического кузова, выполняющего роль клетки Фарадея, но парковаться под деревьями категорически нельзя. Автомобилистам также следует избегать низин, где высок риск затопления или застревания. Соблюдение этих простых, но жизненно важных правил позволяет значительно снизить риски во время разгула стихии.

Ранее он назвал способы правильной подготовки к походу.