Эксперт по безопасности Власов раскрыл популярный развод туристов на деньги

По словам эксперта в области безопасности Александра Власова, новый вид мошенничества с отечественными путешественниками, нуждающимися в наличных деньгах за рубежом, активно использовался в 90-е годы прошлого века. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он пояснил, что злоумышленники предлагают иностранную валюту в обмен на переводы с российских карт, не работающих за границей, а потом исчезают.

По мнению эксперта, чтобы не стать жертвой мошенников, перед поездкой за рубеж стоит тщательно отнестись к планированию своего бюджета. От указанных выше предложений нужно моментально отказываться и бежать.

Он подчеркнул, что одним из надежных помощников в этом случае может оказаться консульство или посольство РФ.

Ранее в Альянсе турагентств назвали способы распознать мошенников в турбизнесе.